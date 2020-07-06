Хемілтон невдало виступив в Австрії

Чинний чемпіон в четвертий раз в кар'єрі не потрапив на подіум в першій гонці сезону.

На першому Гран-прі сезону Люїс Хемілтон через 5-секундний штраф за зіткнення з гонщиком Ред Булл Олександром Албоном зайняв лише четверте місце, хоча фактично британець перетнув фінішну лінію другим, поступившись лише напарнику Валттері Боттасу.

З 2007 року Хемілтон всього в четвертий раз не зміг потрапити на подіум в першій гонці сезону.

У 2009-му майбутній 6-кратний чемпіон світу отримав дискваліфікацію на Гран-прі Австралії, потім там же зайняв 5-е місце в 2013-му, а в 2014-му зійшов з гонки через технічні проблеми.

Другий етап сезону у Формулі-1 пройде 12 липня в Австрії на автодромі Шпільберг.