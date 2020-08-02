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Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Великобританії

Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Великобританії
18:27 Нд, 2 Серпень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Переможцем 4-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Великобританії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон.

Гонка на трасі Сільверстоун стала драматичним успіхом британця Льюїса Гемілтона («Мерседес»), який виграв етап, фінішуючи фактично на трьох колесах. Це його третя перемога в сезоні і сьома перемога на трасі в Сільверстоуні в кар’єрі.

Друге місце в гонці посів Макс Ферстаппен («Ред Булл»), якому не вистачило кола аби обійти Гемілтона. Третє місце посів Шарль Леклер («Феррарі»). В топ-6 також фінішували: 4.Даніель Ріккардо («Рено»), 5.Ландо Норріс («Макларен»), 6.Естебан Окон («Рено»).

Себастьян Феттель («Феррарі») посів 10-е місце. Напарник Гемілтона по «Мерседес» – Валттері Боттас увесь час йшов другим, але за 4 кола до фінішу пробив колесо і посів 11-е місце.

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Після 4-х етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 88 очок. Боттас на другому місці – 58 очок.

Наступний 5-й етап чемпіонату – Гран-прі 70-річчя відбудеться 7-9 серпня також на трасі Сільверстоун.

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Формула-1.

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Телеграф
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