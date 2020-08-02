Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Великобританії

Гонка на трасі Сільверстоун стала драматичним успіхом британця Льюїса Гемілтона («Мерседес»), який виграв етап, фінішуючи фактично на трьох колесах. Це його третя перемога в сезоні і сьома перемога на трасі в Сільверстоуні в кар’єрі.
Друге місце в гонці посів Макс Ферстаппен («Ред Булл»), якому не вистачило кола аби обійти Гемілтона. Третє місце посів Шарль Леклер («Феррарі»). В топ-6 також фінішували: 4.Даніель Ріккардо («Рено»), 5.Ландо Норріс («Макларен»), 6.Естебан Окон («Рено»).
Себастьян Феттель («Феррарі») посів 10-е місце. Напарник Гемілтона по «Мерседес» – Валттері Боттас увесь час йшов другим, але за 4 кола до фінішу пробив колесо і посів 11-е місце.
Після 4-х етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 88 очок. Боттас на другому місці – 58 очок.
Наступний 5-й етап чемпіонату – Гран-прі 70-річчя відбудеться 7-9 серпня також на трасі Сільверстоун.