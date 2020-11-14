Собака забігла на трасу Формули-1 прямо під час гонки: опубліковано відео

У суботу, 14 листопада, в Туреччині на трасі "Стамбул-парк" відбулася кваліфікаційна гонка перед завтрашнім Гран-прі. Заїзд перервав сильна злива, які перетворив трасу в непридатну для змагань і гонщики пішли на невелику перерву.

Під час паузи на трасі, крім перевіряючих стан покриття маршалів, з'явився і непроханий гість. Пес забіг на "Стамбул-парк" і сам влаштував гонку, правда, не зрозуміло з ким він змагався. Собака в мить стала зіркою в мережі, де користувачі пожартували, що вона може скласти конкуренцію ferarri в цьому сезоні.