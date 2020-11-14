Скачать
Неділя, 15.11.2020
Украина в Лиге наций: турнирные расклады перед последним туром
Украина в Лиге наций: турнирные расклады перед последним туром
Испания спаслась в матче Лиги наций со Швейцарией (видео)
Испания спаслась в матче Лиги наций со Швейцарией (видео)
Гол Канте принес Франции победу над Португалией: видеообзор матча Лиги наций
Гол Канте принес Франции победу над Португалией: видеообзор матча Лиги наций
Лига наций: результаты матчей 14 ноября (видео)
Лига наций: результаты матчей 14 ноября (видео)

Собака забігла на трасу Формули-1 прямо під час гонки: опубліковано відео

Собака забігла на трасу Формули-1 прямо під час гонки: опубліковано відео
Оновлено 17:29 Сб, 14 Листопад 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твіттер F1

У суботу, 14 листопада, в Туреччині на трасі "Стамбул-парк" відбулася кваліфікаційна гонка перед завтрашнім Гран-прі. Заїзд перервав сильна злива, які перетворив трасу в непридатну для змагань і гонщики пішли на невелику перерву.

Під час паузи на трасі, крім перевіряючих стан покриття маршалів, з'явився і непроханий гість. Пес забіг на "Стамбул-парк" і сам влаштував гонку, правда, не зрозуміло з ким він змагався. Собака в мить стала зіркою в мережі, де користувачі пожартували, що вона може скласти конкуренцію ferarri в цьому сезоні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Формула-1, Автоспорт, Гран Прі Туреччини.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся