НБА офіційно зупинила сезон через коронавірус

Новини спорту:Захворювання було діагностовано у одного з баскетболістів «Юти».

НБА офіційно прийняла рішення призупинити проведення сезону 2019/2020 через загрозу епідемії коронавіруса.

У середу, 11-го березня, було відкладено проведення матчу регулярного чемпіонату НБА «Оклахома» — «Юта» у зв'язку з тим, що у одного з баскетболістів був діагностований коронавірус COVID-19. За попередньою інформацією, цим гравцем став 27-річний французький центровий «Юти» Руді Гобер.

Відразу після того, як про захворювання стало відомо, було прийнято рішення про скасування матчу. Сам гравець не був присутній на арені.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

НБА призупинить проведення всіх матчів регулярного чемпіонату починаючи з четверга, 12-го березня.