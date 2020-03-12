Трилер в Англії: Атлетико обіграв Ліверпуль (Відео)

Новини спорту:Іспанський Атлетико обіграв Ліверпуль в 1/8 Ліги чемпіонів.

У матчі-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль приймав Атлетіко.

Доля протистояння була вирішена в овертаймі, на гол Роберто Фірміно Атлетико відповів дублем Маркоса Льоренте та м’ячем Морати наприкінці гри.

За підсумками двох матчів у чвертьфінал турніру вийшов іспанський клуб.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, 11 березня

Ліверпуль – Атлетико 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Вейналдум, 2:0 – 94 Фірміно, 2:1 – 97 Льоренте, 2:2 - 106, 2:3 - 120+1 Мората

Решта учасників чвертьфінальної стадії визначиться наступного тижня:

17 березня - "Манчестер Сіті" - "Реал" (перша гра - 2:1), "Ювентус" - "Ліон" (0:1)

18 березня - "Баварія" - "Челсі" (3:0), "Барселона" - "Наполі" (1:1).

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу відбудеться 20 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.