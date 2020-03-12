"З коронавірусом не жартуй": COVID-19 дістався до НБА (Фото, Відео)

Новини спорту:Позитивний тест на коронавірус отримав один із гравців баскетбольного клубу "Юта - Джаз".

Тест на вірус здав центровий команди "Юта Джаз" Руді Гобер.

Результати показали, що він є носієм коронавірусу.

Цікаво те, що за два дні до гри з "Оклахомой-сіті Тандер"гравець зробив безрозсудний вчинок - сміючись через паніку щодо коровірусу та запобіжних заходів, які ввели НБА задля зупинення розповсюдження пандемії, Руді Гобер "згріб" всі мікрофони та електронні пристрої на столі, а після - втік з прес-конфереції.

Игрок НБА Руди Гобер потрогал все микрофоны, посмеявшись над вопросом об опасности коронавируса. Через два дня у него обнаружили коронавирус, а НБА отменила весь сезон. В соцсетях про безрассудный поступок баскетболиста принялись делать мемыhttps://t.co/iYkGVFj0hB pic.twitter.com/mfHeqYRg2m — TJ (@tjournal) March 12, 2020

Матч, який повинен був відбутися між командами "Юта" та "Оклахома-Сіті Тандер" 12 березня був відмінений одразу після зустрічі з головними тренерами команд. Співробітники НБА дали вказівки всім гравцям повернутися назад до роздягалень. Фанати баскетболу, які були присутні на матчі, були дуже роздратованими. Пізніше в НБА поянили причину відміни матчу, але ім'я зараженого гравця не вказували.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Згодом італійський журналіст Танкерді Пальмьєрі в своєму Twiiter опублікував інформацію, що заражений баскетболіст — це гравець "Юти" Руді Гобер.

Те, що заражений гравець це Руді Гобер також підтвердило і видавництво USA Today.

В цей же день мали пройти ще шість матчів, з них було зіграно тільки чотири.

Окрім гри "Юта" - "Оклахома-Сіті Тандер"також перенесли матч "Сакраменто" — "Нью-Орлеанс". Зроблено це задля безпеки учасників події, адже суддя, який повинен був обслуговувати гру, раніше працював на матчі з "Ютою".

Після цих подій позитивний результат на коронавірус отримав ще один баскетболіст "Юти" - розігруючий захисник Еммануель Мудей.

Національна баскетбольна асоціація вирішила призупинити регулярний сезон.В своєму зверненні до журналістів у НБА заявили, що вони будуть використовувати цю перерву для визначення подальших кроків боротьби з кроновірусом.