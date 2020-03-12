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"З коронавірусом не жартуй": COVID-19 дістався до НБА (Фото, Відео)

"З коронавірусом не жартуй": COVID-19 дістався до НБА (Фото, Відео)
13:19 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф

Новини спорту:Позитивний тест на коронавірус отримав один із гравців баскетбольного клубу "Юта - Джаз".

Тест на вірус здав центровий команди "Юта Джаз" Руді Гобер. 

Результати показали, що він є носієм коронавірусу.

Цікаво те, що за два дні до гри з "Оклахомой-сіті Тандер"гравець зробив безрозсудний вчинок - сміючись через паніку щодо коровірусу та запобіжних заходів, які ввели НБА задля зупинення розповсюдження пандемії, Руді Гобер "згріб" всі мікрофони та електронні пристрої на столі, а після - втік з прес-конфереції.

Матч, який повинен був відбутися між командами "Юта" та "Оклахома-Сіті Тандер" 12 березня був відмінений одразу після зустрічі з головними тренерами команд. Співробітники НБА дали вказівки всім гравцям повернутися назад до роздягалень. Фанати баскетболу, які були присутні на матчі, були дуже роздратованими. Пізніше в НБА поянили причину відміни матчу, але ім'я зараженого гравця не вказували.

Згодом італійський журналіст Танкерді Пальмьєрі в своєму Twiiter опублікував інформацію, що заражений баскетболіст — це гравець "Юти" Руді Гобер.

Те, що заражений гравець це Руді Гобер також підтвердило і видавництво USA Today.

В цей же день мали пройти ще шість матчів, з них було зіграно тільки чотири.

Гравець Ювентуса підхопив коронавірус

Окрім гри "Юта" - "Оклахома-Сіті Тандер"також перенесли матч "Сакраменто" — "Нью-Орлеанс". Зроблено це задля безпеки учасників події, адже суддя, який повинен був обслуговувати гру, раніше працював на матчі з "Ютою".

Після цих подій позитивний результат на коронавірус отримав ще один баскетболіст "Юти" - розігруючий захисник Еммануель Мудей.

Національна баскетбольна асоціація вирішила призупинити регулярний сезон.В своєму зверненні до журналістів у НБА заявили, що вони будуть використовувати цю перерву для визначення подальших кроків боротьби з кроновірусом.

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Все по темі:

США, НБА, Сакраменто, Юта Джаз, Руди Гобер, Коронавірус, Covid-19, "Оклахома-сіті Тандер", Еммануель Мудей, "Нью-Орлеанс".
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