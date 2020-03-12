Чемпіонат України з баскетболу завершено достроково

Федерація баскетболу України виступила із заявою у зв'язку з пандемією коронавірусу.
За підсумками Виконкому, ФБУ прийняла ряд рішень:
- завершити проведення чемпіонату України з баскетболу серед чоловіків в Суперлізі і Вищій лізі;
- завершити проведення чемпіонату України з баскетболу серед жінок в Суперлізі і Вищій лізі;
- перенести Фінал чотирьох Кубка України на вересень 2020 року;
- призупинити проведення Суперліги 3х3, а також молодіжних ліг до 3 квітня 2020 року.
Рішення Виконкому вступає в силу 12 березня. Визначення призерів і зайнятих місць в чемпіонаті України буде зроблено відповідно до рейтингу команда на момент закінчення змагань.
Нагадаємо, що припинені чемпіонати НБА, Євроліги, багатьох європейських футбольних турнірів.
З 12 березня по 3 квітня в Україні офіційно введений карантин.