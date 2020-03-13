Дніпро - чемпіон України з баскетболу

Новини спорту:Чемпіонат скасовано і не буде поновлюватися.

Департамент організації та проведення змагань ФБУ затвердив результати ХХІХ чемпіонату України з баскетболу у Суперлізі Парі-Матч.

Зважаючи на зупинку чемпіонату України через поширення у світі коронавірусу Covid-19, визначення призерів та підсумкових місць командами у чемпіонаті України здійснено згідно до результату команд на час закінчення змагань.

Таким чином, за підсумками сезону чемпіоном України став Дніпро, срібні медалі чемпіонату України отримає Київ-Баскет, а бронзовим призером є Прометей.

Найближчим часом будуть названі найкращі гравці Суперліги Парі-Матч.