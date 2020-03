Пандемія COVID-19: зірка НБА запустила спеціальний фонд

Гравець Голден-Стейт Ворріорс Стеф Каррі і його дружина Аєша виділили гроші на харчування дітей з Окленда.

Про це гравець повідомив у Twitter.

У зв'язку з поширенням коронавіруса в Окленді закриті школи.

Oakland is closing schools bc of COVID-19. We support this decision but are concerned a/b the 18,000+ kids that rely on school for 2+ meals daily. @eatlearnplay is donating to @ACCFB to ensure every child has access to the food they need. Join us & donate https://t.co/nDqF7OoO0Z pic.twitter.com/nFp0w1eFqH

— Stephen Curry (@StephenCurry30) March 14, 2020