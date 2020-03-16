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Михайлюк підтримав рішення достроково завершити чемпіонат України

Михайлюк підтримав рішення достроково завершити чемпіонат України
11:32 Сьогодні Телеграф ФБУ Фото: ФБУ

Новини спорту:Гравець також підтримав рішення ФБУ достроково завершити баскетбольний чемпіонат України.

Український баскетбольний форвард клубу НБА "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк розповів про ситуацію в команді після того, як через епідемію коронавірусу регулярний чемпіонат асоціації було призупинено мінімум на 30 днів.

Гравець також підтримав рішення ФБУ достроково завершити баскетбольний чемпіонат України, повідомляє пресслужба федерації.

"В НБА деякі команди перебувають на карантині, "Детройт" - одна з них, - сказав Михайлюкю - Я, як і інші гравці, проводжу час вдома і дотримуюся всіх необхідних заходів, аби не заразитися коронавірусом. Ми впевнені, робиться все, щоб не було паніки, чемпіонат відновився і ми почали грати... Знаю, що Федерація баскетболу України ухвалила рішення достроково завершити чемпіонат. На даному етапі вірус розповсюджується дуже швидко і потрібно зробити все можливе, щоб цьому запобігти.

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Немає нічого важливішого за життя людини! Тому я, звичайно, підтримую президента ФБУ Михайла Бродського, який ініціював це складне рішення. Краще зайвий раз перестрахуватися і врятувати людські життя".

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Все по темі:

Баскетбол, НБА, ФБУ, Ухань, Святослав Михайлюк, Коронавірус.
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