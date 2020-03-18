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Зірка НБА Кевін Дюрант захворів на коронавірус

Зірка НБА Кевін Дюрант захворів на коронавірус
14:42 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини спорту:У зірки НБА Кевіна Дюранта та ще декількох гравців виявили коронавірус.

Чотири гравці клубу НБА "Бруклін Нетс" здали позитивний тест на коронавірус. У одного з баскетболістів були симптоми захворювання, у трьох - не було, повідомляє The Atletic.

Згодом форвард "Нетс" Кевін Дюрант зізнався, що у нього виявлений коронавірус. Імена інших баскетболістів, які здали позитивний тест на COVID-19, поки не повідомляються.

Дюрант приєднався до "Брукліну" в липні минулого року. Форвард пропускає поточний сезон через розрив ахілла.

Минулого тижня НБА призупинила сезон після інформації про те, що центровий "Юти Джаз" Руді Гобер здав позитивний тест на коронавірус. Пізніше COVID-19 виявили в захисника "Джаз" Донована Мітчелла і форварда "Детройт Пістонз" Крістіана Вуда.

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Нинішній сезон в НБА призупинили. Власники клубів сподіваються, що сезон все ж відновлять до липня.

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Баскетбол, НБА, Кевин Дюрант, Коронавірус.
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