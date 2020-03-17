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Вівторок, 17.03.2020
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Чемпіонат Європи з футболу перенесли на 2021 рік

Чемпіонат Європи з футболу перенесли на 2021 рік
15:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи через коронавірус.

Про це повідомила Федерація футболу Норвегії в Twitter.

На таке рішення керівництво європейського футболу пішло, щоб дати можливість дограти клубний сезон, який раніше пішов на вимушену перерву.

Це рішення прийняли на сьогоднішній відеоконференції, в якій взяли участь всі 55 асоціацій, що входять до складу УЄФА. Нові дати проведення чемпіонату Європи – з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Євро-2020 мало початися 12 червня. Фінальний матч турніру був запланований на 12 липня. Ігри мали зіграти у 12 містах: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублін, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Більбао, Амстердам.

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Збірна України потрапила в групу C. Її суперниками стали національні команди Нідерландів та Австрії. Четвертий учасник квартету повинен визначитися після стикових матчів відбору.

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УЄФА, Чемпіонат Європи, Євро-2020, Євро.
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