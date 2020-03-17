Федецький розповів, куди подіне виграні на "Розміши коміка" гроші

Новини спорту:Відомий український футболіст прокоментував свою участь у шоу Розсміши коміка.

Екс-гравець Карпат Артем Федецький гроші виграні на шоу Розсміши коміка спрямує на благодійність.

Про це розповів сам футболіст.

"Чому ви пішли на Розсміши коміка? По-перше, мене запросили редактори 95 Кварталу. По-друге, це була благодійна акція. Гроші, зароблені там, підуть на реконструкцію львівського велотреку Спартак. Я з радістю погодився.

Це новий сезон програми Розсміши коміка, виступають команди. Там є команди з Кривого Рогу, Хмельницького, Львова. Кожна команда віддаватиме зароблені гроші на благочинність. Львівська команда вирішила, що реконструкції потребує школа велотреку Спартак. Гроші підуть на ремонт і, може, на тренажери там", - розповів Федецький.

Як відомо, Артем Федецький заробив 50 000 гривень на шоу Розсміши коміка.