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Вівторок, 17.03.2020
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Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі

Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі
03:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новини спорту:Вводять заборону на 30 днів на всі поїздки на територію Євросоюзу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що організація пропонує ввести заборону на 30 днів на всі поїздки на територію Євросоюзу, крім невідкладних, в зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Якщо цю пропозицію Єврокомісії приймуть, то це автоматично означає, що збірна України не зможе на виїзді провести товариські матчі з Францією (27 березня, Париж) і Польщею (31 березня, Хожув).

Раніше вже повідомлялося, що зустрічі збірної України з Францією і Польщею можуть скасувати через відміну футбольного сезону в Європі.

Турніри WTA скасовано через коронавірус

Нагадаємо, що у вівторок, 17 березня, УЄФА може оголосити про перенесення Євро-2020 на 2021 рік. Раніше головний футбольний орган Європи вже призупинив матчі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

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УЄФА, Урсула фон дер Ляйен, УАФ, Збірна України, Андрій Шевченко.
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