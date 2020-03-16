Турніри WTA скасовано через коронавірус

Новини спорту:Через глобальний спалах коронавірусу турніри WTA будуть проводитись не за графіком.

Жіноча тенісна асоціація WTA оголосила, що майбутні турніри в Штутгарті, Стамбулі та Празі не будуть проведені за графіком через пандемію коронавірусу.

Представник WTA розповів: «Через триваючий глобальний спалах коронавірусу турніри WTA в Штутгарті, Стамбулі та Празі не проводитимуться відповідно до графіка. Ми шкодуємо про це перед усіма нашими відданими фанатами, гравцями, спонсорами і всіма, хто підтримує жіночий професійний теніс.

На даний момент WTA Tour призупинено до 2 травня.

Наступного тижня ми приймемо рішення щодо решти в Європі турнірів WTA на грунтових кортах. Продовжимо уважно стежити за цією ситуацією і її впливом на WTA Tour 2020».