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Турніри WTA скасовано через коронавірус

Турніри WTA скасовано через коронавірус
20:31 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф sport.ua Фото:pixabay.com

Новини спорту:Через глобальний спалах коронавірусу турніри WTA будуть проводитись не за графіком.

Жіноча тенісна асоціація WTA оголосила, що майбутні турніри в Штутгарті, Стамбулі та Празі не будуть проведені за графіком через пандемію коронавірусу.

Представник WTA розповів: «Через триваючий глобальний спалах коронавірусу турніри WTA в Штутгарті, Стамбулі та Празі не проводитимуться відповідно до графіка. Ми шкодуємо про це перед усіма нашими відданими фанатами, гравцями, спонсорами і всіма, хто підтримує жіночий професійний теніс.

На даний момент WTA Tour призупинено до 2 травня.

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Наступного тижня ми приймемо рішення щодо решти в Європі турнірів WTA на грунтових кортах. Продовжимо уважно стежити за цією ситуацією і її впливом на WTA Tour 2020».

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Все по темі:

WTA, Стамбул, Прага, Чемпионат, Тенис, Коронавірус, Covid-19, Штутгард.
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