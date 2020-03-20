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П'ятниця, 20.03.2020
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БК "Тернопіль" хоче до Суперліги

БК "Тернопіль" хоче до Суперліги
01:58 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Лідери Вищої ліги БК "Тернопіль" мають плани в наступному сезоні перейти до Суперліги.

Федерація баскетболу України через пандемію коронавірусу раніше скасувала всі турніри і вже підвела підсумки змагань, проте без завершення сезону не можна визначити, хто поповнить Суперлігу.

Один з лідерів Вищої ліги, БК «Тернопіль», сподівається, що зможе поповнити Суперлігу в новому сезоні.

«Зараз складно говорити, що буде далі. Ми, звичайно, прагнемо вийти в Суперлігу. Ми серед лідерів Вищої ліги, і хочемо розвиватися далі, виступати в Суперлізі».

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«Час покаже, як будуть розвиватися події», - сказав тренер команди Дмитро Забірченко.

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Суперлига, ФБУ, Вища ліга, БК Тернопіль, Дмитро Забірченко.
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