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Відомий баскетболіст-гей захворів на коронавірус

Відомий баскетболіст-гей захворів на коронавірус
05:55 Сьогодні Телеграф ТСН Фото: Инстаграм

Новини спорту:Джейсон Коллінз прокоментував позитивний тест на коронавірус.

Колишній гравець НБА Джейсон Коллінз здав позитивний тест на COVID-19.

Про це розповів сам гравець.

41-річний баскетболіст припускає, що заразився 4 березня, коли відвідав в Нью-Йорку матч Брукліна, в рамках якого клуб провів заходи на підтримку ЛГБТ-спільноти. На думку Джейсона, саме там він контактував з кимось, хто вже був хворий COVID-19.

"У мене була лихоманка і кашель. В суботу я вирушив до лікарні, здав тест, поговорив з лікарями про неприємні відчуття в грудях. Зараз я у себе вдома, відпочиваю, але все ще відчуваю це відчуття в грудях. Можливо, доведеться повернутися до лікарні", - відзначив Коллінз.

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Нагадаємо, НБА ризикує втратити 1 млрд доларів через коронавірус.

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Баскетбол, НБА, Джейсон Коллинз, Новини баскетболу.
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