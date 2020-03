Відомий баскетболіст-гей захворів на коронавірус

Колишній гравець НБА Джейсон Коллінз здав позитивний тест на COVID-19.

Про це розповів сам гравець.

41-річний баскетболіст припускає, що заразився 4 березня, коли відвідав в Нью-Йорку матч Брукліна, в рамках якого клуб провів заходи на підтримку ЛГБТ-спільноти. На думку Джейсона, саме там він контактував з кимось, хто вже був хворий COVID-19.

"У мене була лихоманка і кашель. В суботу я вирушив до лікарні, здав тест, поговорив з лікарями про неприємні відчуття в грудях. Зараз я у себе вдома, відпочиваю, але все ще відчуваю це відчуття в грудях. Можливо, доведеться повернутися до лікарні", - відзначив Коллінз.

Another name in the NBA world has coronavirus. https://t.co/ZCeO0mr1ck

— USA TODAY Sports (@usatodaysports) March 24, 2020