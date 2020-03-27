Форвард збірної України з баскетболу розповів як долає коронавірус

Новини спорту:Бобров зазначив, що міг підхопити вірус під час перельоту з Іспанії, наразі він одужує після пневмонії.

Форвард збірної України та іспанського баскетбольного клубу "Фуенлабрада" В’ячеслав Бобров, який наразі перебуває в Києві на лікуванні після зараження коронавірусом, розповів, як долає хворобу.

В’ячеслав Бобров у своєму Instagram, зокрема, зазначив, що міг підхопити вірус під час перельоту з Іспанії, наразі він одужує після пневмонії.

"Для багатьох вже не секрет, що у мене позитивний результат на коронавірус. Зараз я перебуваю ще в лікарні, так як крім коронавірусу у мене ще одностороння пневмонія. Прошу всіх поставитися до цієї проблеми серйозніше, так як це може статися з кожним.

Можу припустити, що захворів, коли повертався додому з Іспанії. Дуже багато людей в аеропорту були без масок і неналежним чином поставилися до здоров'я інших людей. Очікував більш жорсткої перевірки по прильоту, але у нас всього лише перевірили температуру при виході з літака.

…Ми повернулися 16 березня, в останній день перед закриттям кордонів. За 2 дні у мене вперше піднялася температура до 37. На що я не сильно звернув увагу, так як зважав на втому від переїздів. На другий день майже вночі у мене піднялася температура до 38,5. Я випив жарознижуюче. Ближче до вечора п'ятниці, у мене знову повернулася температура 38,4. Швидку зумів я викликати тільки з третього разу, так як потрапляв на диспетчерів обласних лікарень. Кожній я пояснював одну й ту ж саму інформацію, звідки я прилетів і які у мене симптоми.

Мене привезли в Олександрівську лікарню в центрі міста, біля Гулівера. …У понеділок на цьому тижні, у мене взяли ще 2 тести, перший знову нічого не зміг показати. Коли нарешті прийшов результат чергового тесту, показало що я був заражений. Але поки ми чекали відповідей, мій організм сам поборов вірус. Зараз лікування спрямоване на пневмонію. Тепер мені залишається чекати, коли пройде період і я перестану бути носієм і зможу повернутися додому.

…Будь ласка, мийте частіше руки, обробляйте антисептиком руки, речі, предмети яких ви торкаєтеся. Не лінуйтеся, ви можете врятувати себе і своїх близьких, уберегти їх від усього цього. Будьте здорові", - написав Бобров.

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