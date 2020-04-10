Оголошено музичний конкурс серед баскетбольних фанів

Новини спорту:Федерація баскетболу України (ФБУ) та її технічний партнер компанія Errea Sport Ukraine оголошують конкурс на мелодійне проведення карантину.

Про це інформує пресслужба ФБУ.

"Для нас баскетбол - це музика спортивного життя. На жаль, в умовах карантину повноцінно грати у баскетбол неможливо. Натомість можна займатися іншим своїм захопленням чи хобі, зокрема музикою. Тому пропонуємо нашим підписникам викласти короткий ролик у соціальні мережі на якому будете відзнято, як ви, або ваш знайомий виконуєте будь-який фрагмент музичного твору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що будуть доречними будь-які інструменти та креатив. Важливо аби в кадрі також був баскетбольний атрибут, зокрема м’яч, баскетбольна форма чи щось інше пов’язане з баскетболом, якщо це Errea - переможцю додатковий бонус.

Відео потрібно публікувати з хештегом #basketballmusic у відкритому доступі. Організатори оберуть три найкращі роботи, а після цього переможця визначать шляхом підрахунку лайків. Конкурс триватиме до 1 травня.

"Автори найкращих відео отримають круті призи від компанії Errea Sport Ukraine", - наголошується у релізі.