З 1 травня деякі клуби НБА можуть поновити тренування

Новини спорту:До практичних занять зможуть повернутися команди з тих штатів, де місцева влада послабить карантинні заходи.

До тренувань зможуть повернутися команди з тих штатів, де місцева влада послабить карантин.

Керівництво Національної баскетбольної асоціації (НБА) вирішило дозволити деяким командам ліги проводити тренування з 1 травня, повідомляє журналіст ESPN Едріан Войнаровскі.

Комісіонер НБА Адам Сільвер повідомляв, що в квітні не прийматимуть ніякі рішення про можливе відновлення сезону. Втім, відомо, що ліга розробляє програму підготовки команд до повернення на майданчик за 25 днів.

Нагадаємо, чемпіонат НБА призупинили 11 березня. З тих пір позитивний тест на COVID-19 здали гравці «Юта Джаз», «Детройт Пістонз», «Бруклін Нетс» і «Лос-Анджелес Лейкерс».