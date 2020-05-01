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НБА зможе відновити сезон лише в грудні

НБА зможе відновити сезон лише в грудні
08:26 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Але це песимістичний сценарій.

Керівництво Національної баскетбольної асоціації (НБА) розглядає різні варіанти відновлення сезону, а в разі найгіршого сценарію може відновити розіграш регулярного чемпіонату лише в грудні.

Якщо баскетбол в США не зможуть відновити раніше зими, то поточний сезон завершиться до літа минулого року, а кількість матчів наступного розіграшу буде скорочена.

Подібний розвиток подій є запасним, поки ж частина команд сьогодні вже повернулися до тренувань, а сезон розраховують відновити влітку.

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Останній матч у регулярному чемпіонаті Асоціації був зіграний 12 березня, після чого безпосередньою причиною для зупинки стало зараження COVID-19 гравця Юти Джаз Руді Гобера.

На території США зафіксовано понад мільйон випадків зараження коронавірусом, загинули понад 63 тисяч осіб.

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Баскетбол, НБА, Карантин, Коронавірус.
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