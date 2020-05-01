НБА планує відмовитись тестувати безсимптомних гравців

Новини спорту:У Лізі хочуть економити тести в такий непростий час.

Керівництво Національної баскетбольної асоціації (НБА) випустило пам’ятну записку для команд, рекомендуючи відмовитися від тестів на коронавірус для безсимптомних гравців, тренерів і членів персоналу.

Представники НБА вважають, що в нинішній ситуації недоцільно витрачати тести на регулярну перевірку гравців і персоналу, у яких немає ознак хвороби.

Після припинення розіграшу НБА в березні деякі команди зазнали критики за те, що провели масове тестування всіх представників команди, хоча тести на початку поширення пандемії було важко отримати.

Незважаючи на це, Лізі знадобиться близько 15 тисяч тестів на коронавірус, щоб завершити розіграш нинішнього сезону.

Частина команд сьогодні вже повернулася до тренувань, а сезон розраховують відновити влітку. Втім, при погіршенні ситуації з коронавірусом, сезон може бути відновлений лише в грудні.

Останній матч у регулярному чемпіонаті Асоціації був зіграний 12 березня, після чого безпосередньою причиною для зупинки стало зараження COVID-19 гравця Юти Джах Руді Гобера.

На території США зафіксовано понад мільйон випадків зараження коронавірусів, загинули понад 63 тисяч осіб.