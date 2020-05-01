Українську баскетболістку визнали цінною серед гравців Євроліги

Українську баскетболістку Аліну Ягупову, яка виступає за турецький "Фенербахче", визнано MVP жіночої Євроліги сезону 2019-20.
Про це повідомляється на офіційному сайті ФІБА.
Ягупова, яка виступає на позиції форварда, випередила двох конкуренток у боротьбі за звання MVP, зайнявши перші місця в опитуваннях серед медіа та вболівальників та друге місце в голосуванні тренерів.
Українка стала найкращим бомбардиром Євроліги, набираючи в середньому 21,3 очка за гру. Також в її активі в середньому 5,7 підбору і 5,5 передачі.
Ягупова також увійшла до першої символічної збірної сезону Євроліги.
Зазначимо, що сезон у жіночій Євролізі був зупинений на етапі чвертьфіналу.
Чоловічий Євробаскет-2021 був перенесений на рік.