Українську баскетболістку визнали цінною серед гравців Євроліги

Новини спорту:Аліна Ягупова проводила сезон у складі турецького "Фенербахче".

Українську баскетболістку Аліну Ягупову, яка виступає за турецький "Фенербахче", визнано MVP жіночої Євроліги сезону 2019-20.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІБА.

Ягупова, яка виступає на позиції форварда, випередила двох конкуренток у боротьбі за звання MVP, зайнявши перші місця в опитуваннях серед медіа та вболівальників та друге місце в голосуванні тренерів.

Українка стала найкращим бомбардиром Євроліги, набираючи в середньому 21,3 очка за гру. Також в її активі в середньому 5,7 підбору і 5,5 передачі.

Ягупова також увійшла до першої символічної збірної сезону Євроліги.

Зазначимо, що сезон у жіночій Євролізі був зупинений на етапі чвертьфіналу.

Чоловічий Євробаскет-2021 був перенесений на рік.