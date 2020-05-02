В НБА запропонували перенести початок наступного сезону на грудень

Новини спорту:Незалежно від долі поточного сезону.

НБА розглядає сценарій, при якому старт наступного баскетбольного сезону буде відкладений до грудня.

Відповідне рішення в п’ятницю обговорили комісар Асоціації Адам Сільвер і рада керуючих НБА.

При цьому ідею розглядають незалежно від того, як і коли завершиться нинішній сезон, безстроково призупинений через пандемію COVID-19.

Ідею перенести старт регулярного чемпіонату на грудень двома місяцями раніше висунув виконавчий директор Атланти Хокс Стів Кунін.

Вчора стало відомо, що НБА перенесла лотерею і комбайн майбутнього драфту на невизначений термін. Сам драфт поки заплановано на 25 червня.

Останній матч в НБА було зіграно 12 березня. Чемпіонат був зупинений після того, як першим з баскетболістів позитивний тест на коронавірус здав Руді Гобер.