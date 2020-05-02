Скачать
Субота, 02.05.2020
UFC озвучило кард турниров на 13 и 16 мая
UFC озвучило кард турниров на 13 и 16 мая
Швейцария отказалась от проведения чемпионата мира по хоккею
Швейцария отказалась от проведения чемпионата мира по хоккею
Роналду показал свою новую прическу (Фото)
Роналду показал свою новую прическу (Фото)
34 года победе Динамо в Кубке Кубков (Видео)
34 года победе Динамо в Кубке Кубков (Видео)

НБА побоюється найгіршого варіанту старту майбутнього сезону

НБА побоюється найгіршого варіанту старту майбутнього сезону
20:19 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Керівництво Національної баскетбольної асоціації розглянуло варіанти старту сезону 2020/2021 років.

На думку керівництва асоціації, змагання можуть бути перенесені з кінця жовтня на грудень із завершенням у липні-серпні 2021 року.

Це пов'язано із бажанням НБА дограти сезон-2019/2020, перерваний через пандемію коронавірусу. Нинішню кампанію планують відновити влітку та завершити восени.

Самі баскетболісти сподіваються на скорочення кількості поєдинків. Вони пов'язують це із бажанням отримати належний відпочинок між чемпіонатами.

В НБА запропонували перенести початок наступного сезону на грудень

Нагадаємо, що сезон 2019-20 років був призупинений у середині березня через виявлення позитивного тесту на коронавірус у центрового "Юти" Руді Гобера.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Баскетбол, НБА, Сезон, Старт, Коронавірус, Найгірший варіант.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відновлення сезону в УПЛ: стали відомі можливі дати
02 Український баскетболіст Зайцев став кращим захисником чемпіонату Тайваню
03 Михайло Кополовець: Нашу команду зіпсували жінки
04 Олімпійський чемпіон хоче провести другий бій із Ломаченком
05 В Англії підтвердили прагнення дограти футбольний сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся