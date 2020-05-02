НБА побоюється найгіршого варіанту старту майбутнього сезону

Новини спорту:Керівництво Національної баскетбольної асоціації розглянуло варіанти старту сезону 2020/2021 років.

На думку керівництва асоціації, змагання можуть бути перенесені з кінця жовтня на грудень із завершенням у липні-серпні 2021 року.

Це пов'язано із бажанням НБА дограти сезон-2019/2020, перерваний через пандемію коронавірусу. Нинішню кампанію планують відновити влітку та завершити восени.

Самі баскетболісти сподіваються на скорочення кількості поєдинків. Вони пов'язують це із бажанням отримати належний відпочинок між чемпіонатами.

Нагадаємо, що сезон 2019-20 років був призупинений у середині березня через виявлення позитивного тесту на коронавірус у центрового "Юти" Руді Гобера.