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НБА відкриє тренувальні бази в деяких штатах

НБА відкриє тренувальні бази в деяких штатах
20:24 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Це стосується ті штати, в яких полегшені умови карантину.

Національна баскетбольна асоціація повідомила клуби про те, що в ряді штатів, в яких влада полегшила режим самоізоляції, будуть відкриті тренувальні центри, повідомляє інсайдер The New York Times Марк Стайн.

Регулярний чемпіонат НБА був припинений 11 березня, після того як коронавірус виявили у французького центрового "Юта Джаз" Руді Гобера.

Пізніше COVID-19 був діагностований ще у ряда гравців ліги, в тому числі у форварда "Бруклін Нетс" Кевіна Дюранта.

НБА побоюється найгіршого варіанту старту майбутнього сезону

США зараз - лідер за кількістю випадків зараження коронавірусом. Всього в країні 1,23 млн інфікованих, 72 023 летальних випадків.

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США, Баскетбол, НБА, Тренування.
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