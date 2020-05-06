НБА відкриє тренувальні бази в деяких штатах

Новини спорту:Це стосується ті штати, в яких полегшені умови карантину.

Національна баскетбольна асоціація повідомила клуби про те, що в ряді штатів, в яких влада полегшила режим самоізоляції, будуть відкриті тренувальні центри, повідомляє інсайдер The New York Times Марк Стайн.

Регулярний чемпіонат НБА був припинений 11 березня, після того як коронавірус виявили у французького центрового "Юта Джаз" Руді Гобера.

Пізніше COVID-19 був діагностований ще у ряда гравців ліги, в тому числі у форварда "Бруклін Нетс" Кевіна Дюранта.

США зараз - лідер за кількістю випадків зараження коронавірусом. Всього в країні 1,23 млн інфікованих, 72 023 летальних випадків.