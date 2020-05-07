Х’юстон і Лейкерс відкриють тренувальні бази

Новини спорту:А Голден Стейт не повернеться на майданчик до кінця місяця.

Х’юстон Рокетс і Лос-Анджелес Лейкерс призначили дати для відкриття своїх тренувальних баз для гравців.

Рокетс зможуть приступити до індивідуальних тренувань на базі 18 травня, гравці Озерних – 16 травня.

При цьому Голден Стейт Ворріорс доведеться чекати кінця травня – в Сан-Франциско посилені заходи карантину не будуть послаблювати до 31-го числа.

Також про відкриття баз на наступному тижні думають Атланта Хокс, Майамі Хіт і Мілуокі Бакс.

Останній матч в НБА було зіграно 12 березня. Керівництво ліги поки не поспішає з прийняттям рішення про відновлення чемпіонату.