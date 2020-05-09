НБА розглянула варіант відновлення змагань зі стадії плей-офф

Новини спорту:З 8 травня деяким клубам НБА дозволено відкрити тренувальні комплекси для проведення індивідуальних тренувань.

Національна баскетбольна асоціація може піти на скорочення турніру через пандемію коронавірусу, інформує УНН з посиланням на The Ringer.

Керівники асоціації розглядають варіант відновлення турніру одразу зі стадії плей-офф. До подібного результату поточного сезону боси Національної баскетбольної асоціації схиляються і тому, що деякі команди не впевнені в тому, що можна буде зібрати 30 команд в одному місті для завершення регулярного чемпіонату з наступною серією плей-офф.

До вашої уваги пари плей-офф першого раунду турніру у випадку, якщо кінцівку регулярного сезону не будуть догравати:

Західна конференція:

"Лейкерс" (49 перемог) – "Мемфіс" (32)

"Кліпперс" (44) – "Даллас" (40)

"Денвер" (43) – "Оклахома-Сіті" (40)

"Юта" (41) – "Х'юстон" (40)

Східна конференція:

"Мілуокі" (53) – "Орландо" (30)

"Торонто" – "Бруклін" (30)

"Бостон" (43) – "Індіана" (39)

"Маямі" (41) – "Філадельфія" (39).