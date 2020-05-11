Скачать
Понеділок, 11.05.2020
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Усик ответил на вызов борца Грицая
Усик ответил на вызов борца Грицая
У Фергюсона сломана орбитальная кость
У Фергюсона сломана орбитальная кость
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона

Стали відомі терміни проведення чемпіонату світу з баскетболу

Стали відомі терміни проведення чемпіонату світу з баскетболу
14:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) назвала терміни проведення фінальної стадії чемпіонату світу 2023 року. 

Змагання триватимуть з 25 серпня по 10 вересня, повідомляє пресслужба ФБУ. 

Матчі групового етапу відбудуться на майданчиках Індонезії, Японії та Філіппін. Вирішальні матчі пройдуть у столиці Філіппін Манілі.

Уперше фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться у кількох країнах.

НБА розглянула варіант відновлення змагань зі стадії плей-офф

Кваліфікація чемпіонату світу-2023 триватиме 15 місяців. Передбачені шість ігрових вікон.

Відбіркова кампанія має стартувати у листопаді 2021 року. Під час першого ігрового вікна матчі триватимуть з 22-го по 30 листопада.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Баскетбол, Спорт, Карантин, Чемпіонат світу.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перший Кубок націй з шахів пройшов за переваги Китаю
02 Ломаченко увійшов у список найшвидших бійців в історії WBC
03 Відомі подробиці проведення першого етапу Формули-1
04 Чісора опублікував образливий пост в Twitter
05 У Тоні Фергюсона діагностували перелом лицьової кістки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся