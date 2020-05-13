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Зірки НБА підтримали відновлення сезону

Зірки НБА підтримали відновлення сезону
10:30 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Гравці готові повернутися на майданчик.

Як повідомляє Yahoo! Sports, президент профспілки гравців НБА Кріс Пол напередодні організував неофіційну телеконференцію з зірками ліги.

ЛеБрон Джеймс, Ентоні Девіс, Кевін Дюрант, Янніс Адетокумбо, Кавай Леонард, Стефен Каррі, Дамьен Ліллард і Расселл Вестбрук одностайно підтримали відновлення сезону при дотриманні всіх заходів безпеки від пандемії коронавіруса.

Сезон в НБА був припинений в середині березня після позитивного тесту на коронавірус у центрового Юти Руді Гобера.

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За останньою інформацією в лізі розглядають варіант з поновленням чемпіонату в Лас-Вегасі або Орландо.

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Баскетбол, НБА, Крис Пол, Баскетбольний сезон.
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