Зірки НБА підтримали відновлення сезону

Новини спорту:Гравці готові повернутися на майданчик.

Як повідомляє Yahoo! Sports, президент профспілки гравців НБА Кріс Пол напередодні організував неофіційну телеконференцію з зірками ліги.

ЛеБрон Джеймс, Ентоні Девіс, Кевін Дюрант, Янніс Адетокумбо, Кавай Леонард, Стефен Каррі, Дамьен Ліллард і Расселл Вестбрук одностайно підтримали відновлення сезону при дотриманні всіх заходів безпеки від пандемії коронавіруса.

Сезон в НБА був припинений в середині березня після позитивного тесту на коронавірус у центрового Юти Руді Гобера.

За останньою інформацією в лізі розглядають варіант з поновленням чемпіонату в Лас-Вегасі або Орландо.