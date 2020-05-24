Сезон баскетбольної Євроліги можуть дограти в Туреччині

Новини спорту:Однак далеко не всі гравці хочуть відновлення сезону.

Залишок нинішнього сезону баскетбольної Євроліги можуть завершити в двох турецьких містах – Стамбулі і Антальї.

Вчора відбулася відеоконференція гравців і керівників Євроліги, за підсумками якої більшість баскетболістів висловилися проти відновлення нинішнього сезону.

Поки що неясно, чи буде відновлено сезон. Остаточне рішення щодо подальшого нинішнього розіграшу повинні прийняти вже завтра.

До цього повідомлялося, що в якості міст, які приймуть залишок сезону розглядалися Кельн, Белград, Афіни і Каунас.

На вимушену паузу лідером Євроліги пішла турецька Анадолу Ефес, на другому місці Реал, на третій позиції Барселона.