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Барселона має намір розлучитися з Пустовим

Барселона має намір розлучитися з Пустовим
15:54 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Контракт українця діє ще один сезон.

Барселона має намір розлучитися з українським центровим Артемом Пустовим.

Для баскетболіста збірної України в клубі підготували два сценарії: той може перейти в оренду в клуб, який буде виплачувати частину його зарплати, або розірве договір з каталонцями за умови виплати компенсації.

Договір Пустового з Барселоною діє до 2021 року. У складі іспанського гранда його зарплата становить 1,8 мільйона євро.

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Українець зіграв у 5 матчах Барселони в нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії (в Євролізі – тільки один) і в середньому отримує 8,6 хвилин ігрового часу.

Нагадаємо, в іспанській лізі сезон вирішили дограти до кінця червня. Барселона завершила регулярний чемпіонат на вершині турнірної таблиці.

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Баскетбол, Контракт, Барселона, Артем Пустовий.
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