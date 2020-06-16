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Дніпро спробує себе у Лізі чемпіонів

Дніпро спробує себе у Лізі чемпіонів
Оновлено 19:06 Сьогодні Телеграф champion.com.ua Фото: Twitter
Чемпіон України з баскетболу "Дніпро" спробує пробитися в основний етап через кваліфікацію.

Чемпіон України Дніпро в наступному сезоні вперше зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер команди Денис Журавльов.

"Поки у нас є план від ФІБА, що ми маємо першу гру кваліфікації Ліги чемпіонів на 15 вересня. До цієї дати ми проводимо підготовку.

Ми будемо брати участь в квалфікації Ліги чемпіонів, але поки невідомо з першого або з другого раунду. 15 вересня у нас перша гра", - сказав Журавльов.

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У минулому сезоні, нагадаємо, Дніпро, подолавши кваліфікацію, виступив в основному раунді Кубка Європи ФІБА, не зумівши подолати перший груповий раунд турніру.

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Все по темі:

Баскетбол, Новини спорту, Ліга чемпіонів, Денис Журавльов.

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Телеграф
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