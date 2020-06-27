Повернення НБА: опубліковано розклад рестарту сезону

З 30 липня по 14 серпня 22 клуби НБА в Орландо сумарно проведуть 88 матчів.

НБА повернеться двома матчами – Юта зіграє з Нью-Орлеаном, а потім відбудеться дербі Лос-Анджелеса між Лейкерс і Кліпперс.

Згідно з регламентом растарту сезону, якщо після завершення всіх ігор регулярного чемпіонату в боротьбі за плей-офф 8-я команда буде випереджати 9-ю менше ніж на 4 перемоги, то НБА проведе додаткові гри між двома претендентами до однієї або двох перемог, причому у команди, яка буде знаходиться позаду не буде права на поразку.

З повним розкладом рестарту сезону 2019-2020 можна ознайомитися на офіційному сайті НБА.

Сезон в НБА завершиться не пізніше 12 жовтня, а розіграш чемпіонату 2020-2021 повинен стартувати в грудні.