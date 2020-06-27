Пустовий з Барселоною вийшов в півфінал чемпіонату Іспанії

У заключному турі групового етапу Барселона з Артемом Пустовим в складі програла Тенеріфе (86:87), що не завадило каталонцям вийти в півфінал з першого місця в групі А. Сам Пустовий за 14 хвилин набрав 4 очки і зібрав 2 підбирання.

Унікаха Володимира Геруна за додатковими показниками в боротьбі за півфінал поступилася Басконії.

Що стосується групи B, то мадридський Реал вперше з 2008 року не зіграє в півфіналі Ліги АСB. Столичний гранд пропустив до півфіналу Валенсію і Сан-Пабло Бургос.

У півфіналі чемпіонату Іспанії Барселона зіграє з Сан-Пабло Бургосом, а Валенсія зустрінеться з Басконією. Матчі першого раунду плей-офф пройдуть в неділю, 28 червня.