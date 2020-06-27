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Пустовий з Барселоною вийшов в півфінал чемпіонату Іспанії

Пустовий з Барселоною вийшов в півфінал чемпіонату Іспанії
12:44 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
У заключному турі групового етапу Барселона з Артемом Пустовим в складі програла Тенеріфе (86:87), що не завадило каталонцям вийти в півфінал з першого місця в групі А. Сам Пустовий за 14 хвилин набрав 4 очки і зібрав 2 підбирання.

Унікаха Володимира Геруна за додатковими показниками в боротьбі за півфінал поступилася Басконії.

Що стосується групи B, то мадридський Реал вперше з 2008 року не зіграє в півфіналі Ліги АСB. Столичний гранд пропустив до півфіналу Валенсію і Сан-Пабло Бургос.

У півфіналі чемпіонату Іспанії Барселона зіграє з Сан-Пабло Бургосом, а Валенсія зустрінеться з Басконією. Матчі першого раунду плей-офф пройдуть в неділю, 28 червня.

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Все по темі:

БК Барселона, Артем Пустовий, Лига АСВ.

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Телеграф
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