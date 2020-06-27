Пустовий з Барселоною вийшов в півфінал чемпіонату Іспанії

Унікаха Володимира Геруна за додатковими показниками в боротьбі за півфінал поступилася Басконії.
Що стосується групи B, то мадридський Реал вперше з 2008 року не зіграє в півфіналі Ліги АСB. Столичний гранд пропустив до півфіналу Валенсію і Сан-Пабло Бургос.
¡Así termina la fase de grupos!— Liga Endesa (@ACBCOM) June 26, 2020
Semifinales@FCBbasket - @SanPabloBurgos @valenciabasket - @Baskonia #LigaEndesa pic.twitter.com/FtJ6WXRdIY
У півфіналі чемпіонату Іспанії Барселона зіграє з Сан-Пабло Бургосом, а Валенсія зустрінеться з Басконією. Матчі першого раунду плей-офф пройдуть в неділю, 28 червня.