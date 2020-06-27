Київ-Баскет зберіг другого гравця з торішнього складу

Київ-Баскет продовжив контракт з форвардом Сергієм Павловим на наступний сезон.

Баскетболіст національної збірної України приєднався до Київ-Баскет по ходу минулого сезону, зіграв в 32 матчах киян у всіх турнірах і в середньому набирав 9,9 очка за 20 хвилин на майданчику.

Раніше Київ-Баскет оголосив про продовження співпраці з іншим форвардом минулорічного складу Павлом Крутоусом.

Нагадаємо, сезон в Суперлізі був завершений достроково: чемпіоном призначили лідера регулярного чемпіонату Дніпро, Київ-Баскет – віце-чемпіон.

Перед початком нового сезону головний тренер киян Айнарс Багатскіс зазначив, що клуб продовжить робити ставку на українських баскетболістів.

Новий сезон в Україні стартує 3-4 жовтня – в ці дні зіграють Фінал чотирьох Кубка України, в якому заграні Київ-Баскет, Дніпро, Хімік і Одеса.