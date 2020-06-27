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COVID-19: ФБУ вводить нові правила щодо Суперліги

COVID-19: ФБУ вводить нові правила щодо Суперліги
14:19 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: fbu.ua
Суперлігу та кліби всіх дивізіонів загалом зобов'яжуть тестувати всіх баскетболістів на коронавірус.

Федерація баскетболу України затвердила зміни до регламенту змагань сезону 2020/21.

Клуби всіх дивізіонів як чоловічого, так і жіночого баскетболу зі старту чемпіонату будуть зобов'язані регулярно тестувати всіх баскетболістів, тренерські штаби і працівників на коронавірус.

Тестування буде проходити раз на два тижні.

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Зараз ФБУ шукає клініку, яка могла б централізовано займатися цим питанням і обслуговувати всі клуби.

Раніше ФБУ вирішила не догравати сезон 2019/20 в Суперлізі, а чемпіоном був названий "Дніпро".

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Все по темі:

Суперлига, ФБУ, Covid-19, Баксетбол.

Автор:

Телеграф
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