COVID-19: ФБУ вводить нові правила щодо Суперліги

Суперлігу та кліби всіх дивізіонів загалом зобов'яжуть тестувати всіх баскетболістів на коронавірус.

Федерація баскетболу України затвердила зміни до регламенту змагань сезону 2020/21.

Клуби всіх дивізіонів як чоловічого, так і жіночого баскетболу зі старту чемпіонату будуть зобов'язані регулярно тестувати всіх баскетболістів, тренерські штаби і працівників на коронавірус.

Тестування буде проходити раз на два тижні.

Зараз ФБУ шукає клініку, яка могла б централізовано займатися цим питанням і обслуговувати всі клуби.

Раніше ФБУ вирішила не догравати сезон 2019/20 в Суперлізі, а чемпіоном був названий "Дніпро".