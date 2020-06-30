Скачать
Вівторок, 30.06.2020
Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала
Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала
Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)
Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Барселона - Атлетико: где и когда смотреть суперматч чемпионата Испании
Барселона - Атлетико: где и когда смотреть суперматч чемпионата Испании

COVID-19 у НБА: Джордан "підхопив" коронавірус

COVID-19 у НБА: Джордан "підхопив" коронавірус
09:53 Сьогодні Телеграф
Ключові гравці "Бруклін Нетс" Спенсер Дінвідді і Деандре Джордан заразилися коронавірусом.

У Дінвідді з'явилися симптоми під час тренувань в Нью-Йорку. При цьому, сам гравець відзначав, що він дотримувався заходів безпеки і часто складав тести.

Таким чином Спенсер пройде карантин і після 14 днів пройде тестування знову. Сам гравець не знає, чи візьме участь у чемпіонаті після його відновлення.

Деандре Джордан також буде відправлений на карантин, але центровий вже повідомив, що догравати чемпіонат не буде.

Повернення НБА: опубліковано розклад рестарту сезону

Відзначимо, що в поновленні сезону також не приймуть участь зірки "Брукліна" Кевін Дюрент і Кайрі Ірвінг.

Також не зіграють Вілсон Чендлер і Ніколас Клекстон.

Нагадаємо, що коронавірусом заразилися Нікола Йокіч ("Денвер"), українець Олексій Лень, Бадді Хілд і Джабарі Паркер (всі - "Сакраменто"), Малкольм Брогдон ("Індіана"), Деррік Джонс ("Маямі"), а також два гравці "Фінікса" і чотири гравці однієї з команд Західної конференції, імена яких не називаються.

 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Баскетбол, НБА, Деандре Джордан, Covid-19, Спенсер Динвидди.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Барселона" продала Артура в "Ювентус"
02 Філіппо Індзагі вивів Беневенто в Серію А достроково
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся