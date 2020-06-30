COVID-19 у НБА: Джордан "підхопив" коронавірус

Ключові гравці "Бруклін Нетс" Спенсер Дінвідді і Деандре Джордан заразилися коронавірусом.

У Дінвідді з'явилися симптоми під час тренувань в Нью-Йорку. При цьому, сам гравець відзначав, що він дотримувався заходів безпеки і часто складав тести.

Таким чином Спенсер пройде карантин і після 14 днів пройде тестування знову. Сам гравець не знає, чи візьме участь у чемпіонаті після його відновлення.

Деандре Джордан також буде відправлений на карантин, але центровий вже повідомив, що догравати чемпіонат не буде.

Відзначимо, що в поновленні сезону також не приймуть участь зірки "Брукліна" Кевін Дюрент і Кайрі Ірвінг.

Також не зіграють Вілсон Чендлер і Ніколас Клекстон.

Нагадаємо, що коронавірусом заразилися Нікола Йокіч ("Денвер"), українець Олексій Лень, Бадді Хілд і Джабарі Паркер (всі - "Сакраменто"), Малкольм Брогдон ("Індіана"), Деррік Джонс ("Маямі"), а також два гравці "Фінікса" і чотири гравці однієї з команд Західної конференції, імена яких не називаються.