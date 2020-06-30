Черкаські Мавпи продовжили контракт з одним із найкращих легіонерів Суперліги

Боснійський форвард Сеад Хаджіфейзовіч продовжив контракт з клубом.

"Черкаські Мавпи" продовжили контракт зі своїм лідером - Сеадом Хаджифейзовичем. 31-річний боснійський форвард підписав угоду ще на один сезон.

У минулому сезоні боснійський баскетболіст став лідером команди. Сеад провів 24 матчі у Суперлізі. У середньому за гру Хаджифейзович здобував 16.6 очка та робив 5.5 підбирань. За очками Сеад був лідером "Мавп" і другим за ефективністю (15.4).

Також боснієць посів 5-те місце у списку найрезультативніших гравців Суперліги.

За кар’єру Хаджифейзович пограв у чемпіонатах Сербії, Румунії, Чорногорії та Боснії.