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Черкаські Мавпи продовжили контракт з одним із найкращих легіонерів Суперліги

Черкаські Мавпи продовжили контракт з одним із найкращих легіонерів Суперліги
15:00 Вт, 30 Червень 2020 Телеграф sport.ua Фото: fbu.ua
Боснійський форвард Сеад Хаджіфейзовіч продовжив контракт з клубом.

"Черкаські Мавпи" продовжили контракт зі своїм лідером - Сеадом Хаджифейзовичем. 31-річний боснійський форвард підписав угоду ще на один сезон.

У минулому сезоні боснійський баскетболіст став лідером команди. Сеад провів 24 матчі у Суперлізі. У середньому за гру Хаджифейзович здобував 16.6 очка та робив 5.5 підбирань. За очками Сеад був лідером "Мавп" і другим за ефективністю (15.4).

Також боснієць посів 5-те місце у списку найрезультативніших гравців Суперліги.

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За кар’єру Хаджифейзович пограв у чемпіонатах Сербії, Румунії, Чорногорії та Боснії.

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Все по темі:

Баскетбол, Суперлига, Новини спорту, Сеад Хаджифейзович, Черкаські мавпи.

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