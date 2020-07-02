Скачать
Четвер, 02.07.2020
Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси 3:2 (Видео)
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Тайсон Фьюри нашел свой удар в гольфе (Видео)
Тайсон Фьюри нашел свой удар в гольфе (Видео)
Ребров признан тренером года
Ребров признан тренером года

"Лос-Анджелес Лейкерс" підписали легенду НБА Джей Ар Сміта

"Лос-Анджелес Лейкерс" підписали легенду НБА Джей Ар Сміта
09:46 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
"Лос-Анджелес Лейкерс" підписали контракт із вільним агентом Джей Ар Смітом в якості запасного гравця для відновлення сезону в НБА. Про це заявив сьогодні віце-президент по баскетболу і генеральний директор Роб Пелінка, повідомляє сайт "озерних".

Відповідно до політики команди умови угоди не були опубліковані. Досвідчений виконавець виступатиме під 21 номером на майці.

Лідер «Лейкерс» Леброн Джеймс і Джей Ар Сміт разом виступали в «Клівленд Кавальєрс» протягом майже чотирьох сезонів. Вони допомогли «Клівленду» виграти титул чемпіона НБА в 2016 році, обігравши в фіналі «Голден Стейт Ворріорс». 

У 971 поєдинку в кар’єрі НБА (395 стартів) із “Новим Орлеаном”, “Денвером”, “Нью-Йорк Нікс” і “Клівлендом”, Сміт в середньому набирав по 12,5 очок, 3,2 підбирання, 2,1 передачі і 1,0 перехоплення за 27,0 хвилин, при цьому потрапляючи 37,3 відсотки дальніх кидків.

Примітно, що останній раз 34-річний американець з’являвся в 11 іграх (чотири старти) у складі “Кавальєрс” в сезоні 2018-19, набираючи по 6,7 очка, 1,6 підбирання, 1,9 передачі і 1,0 перехоплення за 20,2 хвилини за гру.

Черкаські Мавпи продовжили контракт з одним із найкращих легіонерів Суперліги

Нагадаємо, атакуючий захисник "Лейкерс" Ейвері Бредлі відмовився від участі в рестарті сезону-2019/2020 в Орландо. У клубу з Лос-Анджелеса з'явилося вільне місце в заявці, яке і зайняв Сміт. 34-річний Сміт не грав в НБА в цьому сезоні, але проходив перегляд у «Лейкерс» в березні, перед тим як ліга призупинила чемпіонат через пандемію коронавірусу. Сміт отримає лише $ 290 тис. в «Лейкерс» і стане необмежено вільним агентом після закінчення сезону.


Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

НБА, Леброн Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс, Джей Ар Смит.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Андрій П'ятов потрапив у топ-10 найкращих голкіперів світу
02 "Баварія" підписала захисника "ПСЖ" Ньянзу Куассі
03 Ярмоленко оформив переможний гол у матчі проти "Челсі"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся