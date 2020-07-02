"Лос-Анджелес Лейкерс" підписали легенду НБА Джей Ар Сміта

"Лос-Анджелес Лейкерс" підписали контракт із вільним агентом Джей Ар Смітом в якості запасного гравця для відновлення сезону в НБА. Про це заявив сьогодні віце-президент по баскетболу і генеральний директор Роб Пелінка, повідомляє сайт "озерних".

Відповідно до політики команди умови угоди не були опубліковані. Досвідчений виконавець виступатиме під 21 номером на майці.

Лідер «Лейкерс» Леброн Джеймс і Джей Ар Сміт разом виступали в «Клівленд Кавальєрс» протягом майже чотирьох сезонів. Вони допомогли «Клівленду» виграти титул чемпіона НБА в 2016 році, обігравши в фіналі «Голден Стейт Ворріорс».

У 971 поєдинку в кар’єрі НБА (395 стартів) із “Новим Орлеаном”, “Денвером”, “Нью-Йорк Нікс” і “Клівлендом”, Сміт в середньому набирав по 12,5 очок, 3,2 підбирання, 2,1 передачі і 1,0 перехоплення за 27,0 хвилин, при цьому потрапляючи 37,3 відсотки дальніх кидків.

Примітно, що останній раз 34-річний американець з’являвся в 11 іграх (чотири старти) у складі “Кавальєрс” в сезоні 2018-19, набираючи по 6,7 очка, 1,6 підбирання, 1,9 передачі і 1,0 перехоплення за 20,2 хвилини за гру.

Нагадаємо, атакуючий захисник "Лейкерс" Ейвері Бредлі відмовився від участі в рестарті сезону-2019/2020 в Орландо. У клубу з Лос-Анджелеса з'явилося вільне місце в заявці, яке і зайняв Сміт. 34-річний Сміт не грав в НБА в цьому сезоні, але проходив перегляд у «Лейкерс» в березні, перед тим як ліга призупинила чемпіонат через пандемію коронавірусу. Сміт отримає лише $ 290 тис. в «Лейкерс» і стане необмежено вільним агентом після закінчення сезону.