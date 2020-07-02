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COVID-19 не перешкода: Лень збирається зіграти під час рестарту сезону в НБА

COVID-19 не перешкода: Лень збирається зіграти під час рестарту сезону в НБА
11:20 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У Сакраменто розраховують, що українець зможе повністю відновитись та допоможе команді під час рестарту в Орландо.

Український баскетболіст Олексій Лень - один із трьох гравців "Сакраменто Кінгз", що отримав позитивний тест на COVID-19. Також коронавірус виявили у Бадді Хілда і Джабарі Паркера.

Їхній тренер Люк Уолтон в коментарі для "Sports! Yahoo" наголосив, що COVID-19 не має завадити Леню та його одноклубникам допомогти команді під час рестарту сезону в НБА.

"Лень, Паркер і Хілд повідомили, що відчувають себе набагато краще. Напевно вони зможуть вийти на майданчик під час рестарту сезону", - сказав Уолтон.

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Цей сезон Олексій розпочинав у Атланті, проте перед самим дедлайном перебрався до Сакраменто. Відтоді українець відіграв 9 матчів, в середньому за гру в новій команді центровий збірної України набирає по 6,6 очка і 7,1 підбирання.

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Баскетбол, НБА, Олексій Лень.

Автор:

Телеграф
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