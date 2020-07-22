Харківські Соколи підписали новачка із Запоріжжя перед стартом сезону

Харківські Соколи оголосили про підписання контракту з форвардом Іллею Немцу.

У минулому сезоні Немцу грав у складі Запоріжжя, за який провів 22 матчі в Суперлізі і в середньому набирав 1,9 очка.

Немцу – перший новачок Соколів перед стартом сезону. Раніше клуб продовжив контракти з капітаном Ігорем Бояркіним, захисником Антоном Мусієнком і форвардом Олександром Тарасенком.

У минулому розіграші Суперліги харків’яни стали найгіршою команди чемпіонату, здобувши лише чотири перемоги в 26 матчах «регулярки».

Новий сезон в Суперлізі стартує 10-11 жовтня. Тижнем раніше пройдуть матчі Фіналу чотирьох Кубка України між Дніпром, Київ-Баскет, Хіміком і Одесою.