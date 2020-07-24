Радулович визначив склад жіночої збірної України з баскетболу для літнього тренувального збору

Головний тренер жіночої збірни України з баскетболу Срджан Радулович визначив 14 баскетболісток для літнього тренувального збору в Пуща-Водиці.

Жіноча національна збірна України під керівництвом головного тренера Срджана Радуловича проведе тренувальний збір, який проходитиме на базі МТА в Пуща-Водиці.

До складу команди увійшли 14 гравчинь:

Вероніка Любинець

Влада Волошина

Віта Горобець

Уляна Дацько

Тетяна Гаврильчик

Дарина Дубровіна

Ольга Яцковець

Ольга Сівакова

Юлія Мусієнко

Єлизавета Мітіна

Олена Бойко

Христина Філевич

Вікторія Бабич

Олена Попова.

Тренування відбудуться з 23 липня по 2 серпня.

Головний тренер команди прокоментував майбутній літній збір:

"Головне завданням на цей час є продовження нашої роботи, яку ми виконували до пандемії коронавірусу. Я хочу подивитись на нових, молодих гравчинь, які ще не отримували шансів у складі збірної. Ми хочемо дати їм його, додавши їх до цього розширеного складу.

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Щодо відсутності Аліни Ягупової, то їй треба відпочити, тому що у неї був важкий сезон. Їй треба дати час трохи відключитись від баскетболу. У цьому літньому зборі ми даватимемо шанс молодим баскетболісткам, тобто працюватимемо трохи в іншому напрямку. І зараз найоптимальніший момент для цього, адже у нас не буде навіть контрольних ігор", - сказав Радулович.

Нагадаємо, що також з 3 по 14 серпня пройде тренувальний табір чоловічої збірної України.