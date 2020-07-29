Серіал "Останній танець" про Чикаго Буллз і Джордана отримав три номінації на Еммі

Документальний серіал від Netflix “Останній танець”, в якому розповідається про чемпіонський шлях Чикаго Буллз в сезоні 1997/98, номінований на три премії Еммі.

“Останній танець” став претендентом на нагороду в категорії “Найкращий документальний або науково-популярний серіал”, “Найкращий режисер документального або науково-популярного серіалу”, а також “Найкращий монтаж науково-популярної програми”. Режисером серіалу виступив Джейсон Хехір.

В “Останньому танці” докладно описаний кар’єрний шлях легенди НБА Майкла Джордана, який з Чикаго став шестиразовим чемпіоном НБА.

Крім цього описані внесок в команду баскетболістів Скотті Піппена, Денніса Родмана, Стіва Керра і інших, а також тренера Філа Джексона і генерального менеджера Джеррі Краузе. У серіалі присутні документальні кадри журналістів, які були допущені в роздягальню Буллз протягом усього сезону 1997/98.

72-а за рахунком церемонія вручення премії Еммі пройде 20 вересня.