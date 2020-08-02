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Форвард Майамі Батлер не допоможе Хіт у найближчих матчах

Форвард Майамі Батлер не допоможе Хіт у найближчих матчах
22:17 Нд, 2 Серпень 2020 Телеграф Фото: Twitter
За інформацією джерела, баскетболіст знаходиться на карантині. Причини перебування гравця на самоізоляції не уточнюються.

Форвард Майамі Джиммі Батлер не допоможе Хіт в найближчих матчах НБА.

Нагадаємо, що з 20 липня жоден гравець з 344 протестованих не здав позитивний тест на COVID-19. Всього з 1 липня позитивний тест на коронавірус здали 19 баскетболістів Асоціації, серед яких і центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень. Українець вже одужав і повернувся в розташування команди в Орландо.

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Маямі Хіт йде на четвертому місці в Східній конференції. У понеділок Хіт битиметься з Торонто Репторс, а наступного дня – з Бостон Селтікс.

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НБА, Новини баскетболу.

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