Черкаські Мавпи підсилилися американським баскетболістом

Український клуб підписав 31-річного американського захисника Джонса.

31-річний баскетболіст має широкий послужний список. Він пограв в G-Лізі, чемпіонатах Греції, Фінляндії та Єдиній лізі ВТБ. Також грав у Літній лізі НБА і передсезонних матчах за "Голден Стейт Ворріорс".

Це дозволяє скористатися чином, Черкаські Мавпи посилюються перед стартом нового сезону.

Раніше клуб підписав колишнього форварда Дніпра Антона Дзюбу і атакуючого захисника Лакі Джонса.

Попередній сезон Суперліги з-з пандемії був достроково зупинено, Черкаські Мавпи фінішували на шостому місці. Нагадаємо, новий сезон в українській Суперлізі стартує 10-11 жовтня.