Фінал восьми: визначилися учасники Ліги чемпіонів

У баскетбольній Лізі чемпіонів ФІБА визначилися всі учасники "Фіналу восьми".
Як повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України (ФБУ), напередодні відбулися заключні матчі 1/8 фіналу.
Французький "Діжон" переміг російський "Нижній Новгород" (75:67), вигравши серію - 2: 1, а іспанська "Тенеріфе" обіграв бельгійський "Остенде" (62:54), перемога в серії - 2: 1.
У чвертьфіналі "Фіналу восьми" зустрінуться "Тюрк Телеком" (Туреччина) - "Діжон" (Франція), "Хапоель" (Єрусалим, Ізраїль) - "Бургос" (Іспанія), "Німбурк" (Чехія) - АЕК (Греція), "Сарагоса" (Іспанія) - "Тенеріфе" (Іспанія).
Поєдинки "Фіналу восьми" Ліги чемпіонів повинні відбутися 30 вересня - 4 жовтня в Афінах. Нагадаємо, 22-24 вересня в кваліфікації нового сезону Ліги чемпіонів зіграє баскетболісти "Дніпра".