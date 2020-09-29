Масова бійка в українському баскетболі: гравці билися майже дві хвилини (Відео)

Матч між Одесою і Тернополем не дограли.

У кінцівці товариського матчу між БК Одеса і БК Тернопіль сталася сутичка між гравцями, яка переросла в масову бійку. Гру так і не закінчили - Тернопіль вів у рахунку в середині четвертої чверті 66:64.

Все почалося з удару центрового Тернополя Максима Сандула гравця Одеси Юрія Кондракова. Захисник Одеси Баден Джаксом заступився за свого напарника і отримав у відповідь удар в щелепу. Після цього пішла ланцюгова реакція і найактивніших не вдавалося вгамувати цілих 2 хвилини.

Відео інциденту

Нагадаємо, Тернопіль вперше зіграє в українській Суперлізі. В цьому році у вищому українському дивізіоні буде представлено 10 команд.