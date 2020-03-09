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Тайсон згадав тигрицю, яка жила у нього 16 років і роздерла руку (Відео)

Тайсон згадав тигрицю, яка жила у нього 16 років і роздерла руку (Відео)
20:54 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Легендарний американський боксер Майк Тайсон розповів про тигрицю Кенію. Тигриця була домашньою твариною боксера протягом 16 років.

Тайсон розповів ютуб-каналу GQ Russia, що був дуже прив'язаний до тигриці. Її вага складала близько 250 кілограмів.

"У мене був домашній тигр. Її звали Кенія і вона важила близько 250 кілограмів. Я був дуже прив'язаний до неї", – сказав Майк.

Я оберігав її, спав з нею, тримав у моїй кімнаті. Вона залишалася зі мною близько 16 років. Масивний монстр, ви не можете уявити собі її розміри. Вона стала дуже старою, втратила зір, вивихнула стегно. І плюс роздерла мені всю руку, – сказав Тайсон.

Відео інтерв'ю Тайсона

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Тайсон завів тигра після виходу з в'язниці. Зазначимо, що ціна одного бенгальського тигра близько 70 тисяч доларів.

Можливо, Майк отримав дику тварину як подарунок.

За інформацією ЗМІ, Тайсон витрачав 1500 доларів в тиждень на утримання тигриці.

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