Тайсон згадав тигрицю, яка жила у нього 16 років і роздерла руку (Відео)

Новини спорту:Легендарний американський боксер Майк Тайсон розповів про тигрицю Кенію. Тигриця була домашньою твариною боксера протягом 16 років.

Тайсон розповів ютуб-каналу GQ Russia, що був дуже прив'язаний до тигриці. Її вага складала близько 250 кілограмів.

"У мене був домашній тигр. Її звали Кенія і вона важила близько 250 кілограмів. Я був дуже прив'язаний до неї", – сказав Майк.

Я оберігав її, спав з нею, тримав у моїй кімнаті. Вона залишалася зі мною близько 16 років. Масивний монстр, ви не можете уявити собі її розміри. Вона стала дуже старою, втратила зір, вивихнула стегно. І плюс роздерла мені всю руку, – сказав Тайсон.

Відео інтерв'ю Тайсона

Тайсон завів тигра після виходу з в'язниці. Зазначимо, що ціна одного бенгальського тигра близько 70 тисяч доларів.

Можливо, Майк отримав дику тварину як подарунок.

За інформацією ЗМІ, Тайсон витрачав 1500 доларів в тиждень на утримання тигриці.