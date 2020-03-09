Церемонія запалення олімпійського вогню пройде без глядачів

Новини спорту:На церемонію запрошено лише 100 гостей.

Церемонія запалення вогню Олімпіади-2020 в Токіо пройде без глядачів 12 березня. У ній візьмуть участь тільки 100 акредитованих гостей з Міжнародного олімпійського комітету і оргкомітету Токіо-2020, повідомляє сайт МОК.

Також закриють від глядачів урочисту репетицію 11 березня. Акредитація ЗМІ буде обмеженою.

Грецький олімпійський комітет закликав мерів міст, в яких пройде естафета Олімпійського вогню, виконувати вказівки Міністерства охорони здоров'я Греції і Міжнародної організації здоров'я.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня.